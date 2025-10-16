16 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Nadir elementler hangi alanda kullanılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Beylikova’da bulunan nadir toprak elementleriyle ilgili yaptığı açıklama, Türkiye’nin enerji ve maden stratejisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında nadir toprak elementlerinin işlenmesi, kullanım alanları ve Türkiye’ye sağlayacağı stratejik kazanımları değerlendirdi.