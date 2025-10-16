16 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Nadir elementler hangi alanda kullanılacak?
Nadir elementler hangi alanda kullanılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 17:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Beylikova’da bulunan nadir toprak elementleriyle ilgili yaptığı açıklama, Türkiye’nin enerji ve maden stratejisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında nadir toprak elementlerinin işlenmesi, kullanım alanları ve Türkiye’ye sağlayacağı stratejik kazanımları değerlendirdi.
