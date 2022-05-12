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Mustafa Kemal Çiçek'ten Canan Kaftancıoğlu yorumu: Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı bir gündür

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2022 22:44
Güncelleme:12.05.2022 22:57
Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu kararı ne anlama geliyor? Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alınan kararı A Haber'de yorumladı. Yargıtay'ın aldığı kararı doğru bulduğunu ifade eden Çiçek, "Bugün, Millet İttifakı'nda olan birçok siyasinin Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı gündür." dedi ve nedenlerini tek tek açıkladı.
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