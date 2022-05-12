Mustafa Kemal Çiçek'ten Canan Kaftancıoğlu yorumu: Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı bir gündür

Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu kararı ne anlama geliyor? Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alınan kararı A Haber'de yorumladı. Yargıtay'ın aldığı kararı doğru bulduğunu ifade eden Çiçek, "Bugün, Millet İttifakı'nda olan birçok siyasinin Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı gündür." dedi ve nedenlerini tek tek açıkladı.

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