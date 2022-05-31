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Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 2 yıl önce açıldı! Koronavirüsle mücadelede büyük rol oynadı

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 12:09
Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi iki yıl önce bugün hizmete girdi. Dünyayı esir alan pandemide önemli roller oynadı. Hastanede yapılanları A Haber ekibinden Mehmet Karataş’ın konuğu olan hastanenin başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş anlattı.
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