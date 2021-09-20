Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖ izi! Delilleri karartan FETÖ'cüye 22 buçuk yıl hapis istemi

Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ imamı Kamil Bakum hakkında 22 buçuk yıl hapis talep edildi. 'Cemil' kod adlı mahrem imam gaybubet evinde yakalanmıştı. Kahramanmaraş'tan detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

İddianameye göre; düşen helikopterden kayıt cihazlarını söken eski astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını örgüt avukatlarından Mustafa Atalar'ın üstlendiğinin duyulması örgüt içerisinde paniğe sebep oldu.

FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla dosya sümen altı edilmeye çalışıldı. "Ben yakalandığım ana kadar örgütle bağımı kesmedim" diyen Kamil Bakum da kazadaki FETÖ izini örtbas etmeye çalışan ekibin içerisinde yer alarak, kaza soruşturmasına etki etmeye ve yönlendirmeye çalıştı.

AVUKATLAR İMAMINDAN ARAŞTIR TALİMATI

İddianameye göre; Bakum, dosyadaki gizlilik kararının kalkmasından 1 ay gibi kısa bir süre sonra 15 Mayıs 2014 tarihinde Almanya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret etti. Halen ABD'de bulunan örgütün Türkiye Avukatlar İmamı Muhammet Emir Yavuz, Kamil Bakum'a olayı araştırması talimatını verdi. Türkiye'ye döner dönmez araştırmalar yapan Bakum, Avukat Mustafa Atalar'a dosyayı bırakmasını tembih etti.

GÜLEN ÇOK KIZDI 'HEMEN KAPATILSIN' DEDİ

Bakum, iddianamede yer alan ifadesinde, Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu ile görüştüğünü belirterek bu görüşmeyi şu şekilde anlattı: "Durakoğlu, İzmir'de bulunan örgütün Türkiye İmamı Barbaros Kocakurt ile görüşmüş. Kocakurt, avukat konusunu Gülen'e iletmiş. Gülen de bunun örgütü çok büyük sıkıntıya sokacağını, bu duruma çok kızdığını, konunun hemen kapatılması talimatını Barbaros Kocakurt'a söylemiş. Barbaros da Mehmet Durakoğlu'na iletmiş.

'BU İŞİ TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ HALLETTİK'

Bu görüşmeden hemen sonra Mehmet Durakoğlu Gaziantep'te Mehmet Kocatürk ve Güneydoğu Hakim ve Savcı Bölge İmamı 'Fevzi' kod Feyzullah Gülbent ile görüştü. Daha sonra ben de görüştüm. Durakoğlu bana, Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyledi ve ' bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik' dedi. Bu konunun detayını Mehmet Durakoğlu, Mehmet Kocatürk ve Feyzullah Gülbent bilmektedir. Daha sonra dosya kapatıldı. Bu konu bir daha görüşülmedi."

10 KİŞİLİK DOSYA KARARTMA TİMİ! 6'SI TUTUKLU 4'Ü KAÇAK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Yazıcıoğlu dosyasını kapatmak için canhıraş örgütsel faaliyette bulunan mahrem imamlar arasında FETÖ'nün Türkiye imamı Barbaros Kocakurt, örgütün güncel Türkiye Avukatlar İmamı 'Yıldırım' kod Muhammed Emir Yavuz'un da yer aldığı 10 isim dikkat çekiyor. Bu isimlerden 6'sı tutuklu, 4'ü hakkında ise aranma kararı bulunuyor. 4 kaçaktan 2'sinin ABD'de olduğu belirlenirken, 2'sinin konumu ise bilinmezliğini koruyor. İşte o isimler; Turan Canpolat Malatya'daki örgüt avukatlarından, 'Cemal' kod Kemal Bakum, Mehmet Durakoğlu Örgütün Elazığ İl İmamı. 'İbrahim' kod Halil Kayış 2012 yılında örgütün Gaziantep dar bölge sorumlusu. 'Kaan' kod Abdullah Önder 2012 yılından sonra örgütün Elazığ Avukatlar İmamı. Avukat Mustafa Atalar, örgütün Elazığ avukat yapılanması içerisinde yer alan avukatlardan. Tayfun Tural askeri mahrem imam, Mehmet Kocatürk 2014 yılı sonlarına kadar örgütün Güneydoğu Bölge İmamlığını yaptı.