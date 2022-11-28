28 Kasım 2022, Pazartesi
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Muharrem İnce 'Bu Atatürk'ün partisi değil' diyerek CHP'yi topa tuttu: FETÖ'cüleri doldurdular
CHP'den ayrılmasından sonra Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "İyi ki de CHP'den ayrılmışım" diyen İnce, Partinin içine FETÖ’cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" açıklamasında bulundu.