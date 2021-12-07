07 Aralık 2021, Salı
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Muhalefette gündem Kemal Derviş! Millet İttifakı adayı olabilir mi?
2001 krizinin ardından dünya bankasından bir kurtarıcı gibi davet edilen ancak birçok ekonomik dengeyi altüst eden Kemal Derviş Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığında önemli bir rol oynadı. Faizsiz finans sistemini de baltalayan Derviş arkasında tamiri yılları alan bir hasar bırakmıştı. Derviş'in ismi bu kez cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündemde hem de Millet İttifakı’nın adayı olarak. Kulislerde konuşulanlara göre, Kemal Derviş'in ismi ABD'liler tarafından ortaya atıldı.