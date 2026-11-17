Orta Doğu'da askeri hareketlilik artıyor! ABD üçüncü uçak gemisini bölgeye gönderdi

ABD donanmasına ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine katıldı. Böylece bölgedeki ABD uçak gemisi sayısı üçe yükseldi. İran ise Bahreyn'deki ABD üssüne yeni bir saldırı düzenledi. Bölgede askeri hareketlilik artarken ABD'nin İran'a yeni bir saldırı hazırlığında olup olmadığı merak konusu oldu. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktarıyor.