The Economist'in 2027 kapağındaki şifreler! Ay yıldız detayı dikkat çekti

İngiliz ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, geleneksel yıl sonu özel sayısı “The World Ahead 2027” için hazırladığı kapağı yayımladı. Dünya gündemine ilişkin dikkat çekici sembollerin yer aldığı kapakta, Donald Trump sonrası ABD, İran savaşı, yapay zeka kaynaklı riskler, Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve küresel borç baskısı öne çıktı. Kapağın sağ üst köşesinde yer alan ay yıldız ise dikkatleri üzerine çekti. Peki, The Economist'in 2027 kapağındaki semboller ne anlama geliyor?