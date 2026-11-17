Altın fiyatlarında Fed baskısı! Güçlenen dolar piyasaları nasıl etkiliyor?

Altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin artmasıyla baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed yetkililerinden gelen sıkı para politikası mesajları altındaki düşüşte etkili olurken yatırımcıların gözü yeni haftada Fed'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasalardaki son gelişmeler neye işaret ediyor?