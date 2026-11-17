İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı! Köprülerde araç kuyruğu

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Okulların tatil olmasını fırsat bilen ailelerin dönüş yoluna çıkmasıyla özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı. Avrupa Yakası'nda Bağcılar ve Beylikdüzü-Halkalı güzergâhlarında, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir yönündeki TEM ile Kozyatağı'ndan Kartal'a uzanan D-100 kara yolunda trafik ağır ilerledi. Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise ulaşımın daha rahat olduğu belirtildi.