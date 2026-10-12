Muhalefette "gayrimeşru genel başkan" tartışması! CHP ile Yeni Parti arasında anket gerilimi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi üzerinden başlayan tartışma büyüdü. Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda Özel'i uyardığını savunurken Özel iddiayı reddetti. İki isim, aday belirleme anketleri ve 2023 yılındaki devir teslim sürecine ilişkin de karşılıklı açıklamalarda bulundu. Tartışma, Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yeniden gündeme geldi.