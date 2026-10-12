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Tokatlılar şebeke suyundan mı etkilendi? Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tokatlılar şebeke suyundan mı etkilendi? Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi!

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 3 bine yaklaştığı bildirildi. Şebeke suyunun olası etkisi araştırılırken alınan su numuneleri inceleme için Ankara'ya gönderildi. Dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, kentteki son gelişmeleri aktardı.

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