Tokatlılar şebeke suyundan mı etkilendi? Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi!

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 3 bine yaklaştığı bildirildi. Şebeke suyunun olası etkisi araştırılırken alınan su numuneleri inceleme için Ankara'ya gönderildi. Dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, kentteki son gelişmeleri aktardı.