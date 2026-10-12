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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde hangi konular var?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde fon soruşturması kapsamında atılabilecek adımlar, Terörsüz Türkiye süreci, MİT ve TSK'nın saha raporları ile Mekke Anlaşması'nın bulunması bekleniyor. İran-ABD ve Rusya-Ukrayna savaşları ile Gazze'deki gelişmeler de ele alınacak başlıklar arasında gösteriliyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, Ankara'dan ayrıntıları aktardı.

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