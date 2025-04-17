MSB'den Yunanistan'ın "deniz mekansal planlaması"na tepki: Hukuka aykırı girişimler tarafımızca izleniyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Türkiye ile İsrail arasındaki çatışmasızlık mekanizmasının 'normalleşme' olmadığı vurgulanırken, 'Mekanizma Suriye'deki güvenliği sağlamak için.' denildi. Terör örgütleriyle mücadelenin de sürdüğü belirtilen açıklamada 'Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüneller imha edildi.' ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Yunanistan'ın 'Deniz Mekansal Planlaması' çabalarına da 'Hukuka aykırı girişimler tarafımızca izleniyor.' denilerek tepki gösterildi.

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