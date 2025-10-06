MSB’den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm çevre denizlerde icra edilmek üzere Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı. Tatbikata 92 gemi, 66 hava aracının katıldığı belirtildi.