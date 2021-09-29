29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB paylaştı: SOLOTÜRK Etna Yanardağı üzerinde uçtu

MSB paylaştı: SOLOTÜRK Etna Yanardağı üzerinde uçtu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2021 18:00
Güncelleme:29.09.2021 18:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin kilometre yol giden SOLOTÜRK ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde." ifadelerine yer verildi.

TEKNOFESTte SOLOTÜRK! Heyecan dolu anlar TEKNOFEST'TE SOLOTÜRK! HEYECAN DOLU ANLAR
SOLOTÜRK Polonyada şov yaptı SOLOTÜRK POLONYA'DA ŞOV YAPTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk jetleri İtalya üzerinde uçtu
Türk jetleri İtalya üzerinde uçtu
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
Rusya’da kritik zirvenin şifreleri
Rusya’da kritik zirvenin şifreleri
Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor
Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor
CHP’li Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor
CHP'li Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşmelerini sürdürüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşmelerini sürdürüyor
Hamas lideri A Haber’de
Hamas lideri A Haber'de
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor
Başkan Erdoğan Soçi’de
Başkan Erdoğan Soçi'de
Soçi’de kritik zirve
Soçi'de kritik zirve
Daha Fazla Video Göster