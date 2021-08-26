SOLOTÜRK Polonya’da şov yaptı

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi, Polonya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi, 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekibinin yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin gösteri uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi" ifadelerine yer verildi.