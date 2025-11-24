24 Kasım 2025, Pazartesi
MSB: Kaza kırım ekibi Azerbaycan'dan döndü
MSB'den Gürcistan'da düşen uçakla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.