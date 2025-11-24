24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MSB: Kaza kırım ekibi Azerbaycan'dan döndü
MSB: Kaza kırım ekibi Azerbaycan’dan döndü

MSB: Kaza kırım ekibi Azerbaycan'dan döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2025 12:10
MSB'den Gürcistan'da düşen uçakla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB: Kaza kırım ekibi Azerbaycan’dan döndü
MSB’den flaş açıklama
MSB'den flaş açıklama
Erdoğan: Ecdadın mirasını titizlikle koruyoruz
Erdoğan: Ecdadın mirasını titizlikle koruyoruz
İmralı’ya ziyaret ne zaman? Son kulisler A Haber’de
İmralı'ya ziyaret ne zaman? Son kulisler A Haber'de
Başkan Erdoğan G20’de liderlere ne dedi?
Başkan Erdoğan G20'de liderlere ne dedi?
İmralı’ya ziyaret bu hafta mı?
İmralı'ya ziyaret bu hafta mı?
Aranan 9 suçlu Türkiye’ye getirildi
Aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber’de
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber'de
Anadolu’nun jeopolitik anahtarı: Kıbrıs
Anadolu’nun jeopolitik anahtarı: Kıbrıs
Rusya-Ukrayna barışına en yakın nokta mı?
Rusya-Ukrayna barışına en yakın nokta mı?
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 detayı
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 detayı
G20 Liderler Zirvesi’nde flaş mesajlar
G20 Liderler Zirvesi'nde flaş mesajlar
Daha Fazla Video Göster