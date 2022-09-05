05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist öldürüldü

MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist öldürüldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2022 20:11
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

6 PKK’lı terörist öldürüldü
6 PKK’lı terörist öldürüldü
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır’da saldırı hazırlığı
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır'da saldırı hazırlığı
Ömer Tuğrul İnançer’e son veda
Ömer Tuğrul İnançer'e son veda
İşte Avrupa’nın Kandil’i
İşte Avrupa'nın Kandil'i
Cenazesi omuzlarda taşındı
Cenazesi omuzlarda taşındı
Helikopter kazasında 1 şehit
Helikopter kazasında 1 şehit
Halk TV’de yerli ve milli proje hazımsızlığı pes dedirtti!
Halk TV'de yerli ve milli proje hazımsızlığı pes dedirtti!
Türkiye bir gece ansızın giderse ne olur?
Türkiye bir gece ansızın giderse ne olur?
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
3 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı
3 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı!
6'lı masada HDP'ye bakanlık çatlağı!
CHP’ye KHK’lılar tepkisi
CHP'ye "KHK'lılar" tepkisi
Daha Fazla Video Göster