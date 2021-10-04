04 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MSB duyurdu! Avaşin-Basyan’da PKK'ya darbe: "İmkânsız" dedikleri karargah ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avaşin-Basyan’da PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Öte yandan terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkânsız" diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.