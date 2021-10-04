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MSB duyurdu! Avaşin-Basyan’da PKK'ya darbe: "İmkânsız" dedikleri karargah ele geçirildi

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Giriş: 04.10.2021 16:41
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avaşin-Basyan’da PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Öte yandan terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkânsız" diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.
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