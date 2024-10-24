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MSB duyurdu: 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 16:49
Güncelleme:24.10.2024 16:49
Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)’a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti. Öte yandan MSB tarafından duyurulan son dakika haberine göre 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu: 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
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