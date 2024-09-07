MSB açıkladı! 5 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde düzenlediği terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 5 günde, 35 terörist etkisiz hale getirildi.

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