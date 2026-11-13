Üretici ve tüketici için yeni dönem! Hal yasasında kritik adım: Toptancı hallerinde oranlar değişiyor
Üreticinin kazancını artırmak ve tüketiciyi yüksek fiyatlardan korumak amacıyla hazırlanan yeni hal yasasında sona yaklaşıldı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, 9 maddeden oluşması beklenen düzenlemenin pazartesi günü AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan'a sunulabileceğini açıkladı. Yeni yılda yasalaşması beklenen teklifle toptancı hallerinde üretici örgütlerine ayrılan iş yeri oranının, Ticaret Bakanlığı'nın izniyle yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılması planlanıyor.