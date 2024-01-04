MOSSAD’a operasyonun şifreleri! Türkiye’deki “Sabotaj ağı” ne şekilde çalışıyor?

MOSSAD casusları Türkiye’de ne yapıyordu? Kimi hedef alacaklardı? A Haber Özel Haber Sorumlusu Mehmet Nilüfer, canlı yayında detayları anlattı.

MİT'in MOSSAD'a operasyonundan yeni bilgilere ulaşıldı. MOSSAD'ın Türkiye'deki "Sabotaj ağı" ne şekilde çalışıyor?

A Haber Özel Haber Sorumlusu Mehmet Nilüfer, canlı yayında detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Çok önemli bilgilere ulaşıldı. Uluslararası anlamda da Türkiye'nin tezlerini güçlendirecek güçler mevcut.

46 kişiye ulaşılması gerekiyor ancak şu ana kadar 34 kişiye ulaşılabildi. 12 kişinin yurt dışında olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Onların da yakalanmaları için çalışmalar yürütülüyor.

MOSSAD ekipleri her bir saha elemanına farklı bir hedef vermişler. Mesela biz X üniversitesinde akademik faaliyet yapan Filistinli bir akademisyenin hangi ilçede oturduğunu öğrenmek istiyoruz diye bir ajana sormuşlar, o ilçede hangi mahallede oturduğunun öğrenilmesini başka bir ajana bırakmışlar.

Tek bir ajan başından sonuna kadar bir hedefe yoğunlaştırılmamış. Burada da yetkililer onların bir ihanet duygusuna düşmesinden korktuğu ihtimalleri üstünde duruyorlar.

34 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ



Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İfade işlemleri devam eden şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.