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İran – İsrail doğrudan sıcak savaşa girer mi? DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?

İran'daki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Akıllara "DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?" sorusu geldi. Asıl amaç tüm bölgeyi kana bulayıp yeni düzen kurmak mı? Orta Doğu'da sınırlar değişecek mi? İran'dan misilleme gelecek mi? Kim nereyi vurmaya hazırlanıyor? Savaş tüm Orta Doğu'ya yayılır mı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.01.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 22:17
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İran – İsrail doğrudan sıcak savaşa girer mi? DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?

İran'ın Kirman kentinde düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.

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İran – İsrail doğrudan sıcak savaşa girer mi? DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?

DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor? İran – İsrail doğrudan sıcak savaşa girer mi? İsrail suikastlarının devamı gelecek mi? İran'dan misilleme gelecek mi? Kim nereyi vurmaya hazırlanıyor? Savaş tüm Orta Doğu'ya yayılır mı?


Emekli Kurmay Albay – ASAM Başkanı Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İran – İsrail doğrudan sıcak savaşa girer mi? DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?

BİR DENKLEM VAR

Lübnan'dan İran'a kadar. Denklem bir yay şeklinde kuruldu da biz bu denklemin içinde yer almadık dışına çıkmayı başardık.

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İran – İsrail doğrudan sıcak savaşa girer mi? DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?

TÜRKİYE DE ÇEKİLMEK İSTENDİ

Bu hattın içine Türkiye de çekilmek istendi. MİT'imizin MOSSAD'a yönelik Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik başarılı operasyonu bizim ülkemizde de benzer hadiselerin olmasını engelledi.

MİT bölgesel bir savaşı önledi.

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İran – İsrail doğrudan sıcak savaşa girer mi? DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?

BÖLGESEL BİR SAVAŞA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail Gazze'deki yenilgisinin üstünü örtmek, Siyonist İsrail yönetimi Netanyahu liderliğindeki yönetimin dünya kamuoyu nezdinde özellikle yargılanma vs. süreçlerinin önünü kapatmak ve bu Netanyahu yönetiminin koltuğuna sıkı sıkıya sarılıp yönetimde kalmasını sağlamak için bu Siyonist akıl buradaki çatışmayı bölgesel bir savaşa çevirmeye çalışıyor.