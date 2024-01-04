İran – İsrail doğrudan sıcak savaşa girer mi? DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?

İran'daki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Akıllara "DEAŞ kartı yeniden mi oynanıyor?" sorusu geldi. Asıl amaç tüm bölgeyi kana bulayıp yeni düzen kurmak mı? Orta Doğu'da sınırlar değişecek mi? İran'dan misilleme gelecek mi? Kim nereyi vurmaya hazırlanıyor? Savaş tüm Orta Doğu'ya yayılır mı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.