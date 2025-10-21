"MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor"

Geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu saldırılarını sürdürerek ateşkesi defalarca ihlal etti. Gazze’deki sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılar, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Özellikle de ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ihlallere ilişkin sessizliği ve “sanki saldırılardan haberi yokmuş” gibi davranması, Washington’da tartışma yarattı. Trump’ın olayları yalnızca basından takip ettiği izlenimi vermesi, “ABD yönetimi gerçekten bilgilendirilmiyor mu?” sorusunu gündeme getirdi. Bu konuyu A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendiren A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, ABD yönetimi içinde derin bir istihbarat krizi yaşandığını belirtti. Sapmaz, CIA’in Trump’a aktardığı bilgilerin MOSSAD tarafından manipüle edildiği iddialarının Washington kulislerinde konuşulduğunu aktardı.

