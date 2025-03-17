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MOSSAD ajanı aile! 300 bin euro...

MOSSAD ajanı aile! 300 bin euro...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 08:54
İsrail istihbaratı MOSSAD'a çalışan casusluk şebekesine yönelik yapılan soruşturma tamamlandı. Liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şebekede Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.
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MOSSAD ajanı aile! 300 bin euro...
MOSSAD ajanı aile!
MOSSAD ajanı aile!
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