17 Mart 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
MOSSAD ajanı aile! 300 bin euro...
İsrail istihbaratı MOSSAD'a çalışan casusluk şebekesine yönelik yapılan soruşturma tamamlandı. Liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şebekede Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.