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Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

İsrail istihbaratı MOSSAD'a çalışan casusluk şebekesine yönelik yapılan soruşturma tamamlandı. Liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şebekede Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:15
Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

MİT, İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'ın Avrupa ve Türkiye'deki yapılanmasını geçtiğimiz yıl çökertmişti. 9 kişilik olan casusluk şebekesinden 8'i 2024'ün Nisan ayında İstanbul'da enselendi.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

Şebekenin liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı yaparken, şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tumlucalı, eşi ve üvey kızının da olduğu 7 şüpheli ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

Sabah'ın haberine göre şüpheliler hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan iddianame düzenlenirken, 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

İÇOM'A ÇALIŞTILAR
Şüphelilerin İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın birimi olan İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan iddianamede, özellikle İsrail istihbaratı tarafından Türkiye'de hedef gösterilen şahıslara ilişkin fotoğraflama, ikamet dahil kişisel bilgileri temin etme faaliyetlerinde bulunduklarının altı çizildi.

Savcılık iddianamede, "Her ne suretle olursa olsun ülkemizde bulunan ve özellikle savaş sebebiyle ülkesini terk etmiş olan yabancı şahıslara ilişkin bilgi temini ve istihbarat paylaşımı tarzında eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

MOSSAD AJANLARIYLA TEMAS
Şüphelilerden Ahmet Ersin Tumlucalı'nın İsrail istihbarat servisi görevlisi Jorg kod isimli şahıs ile irtibatlı olduğuna vurgu yapılan iddianameye göre, Jorg kendisini avukat yardımcısı olarak tanıttı.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

Tumlucalı ile e-posta ve skype üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Yine İsrail istihbaratından Gavin Alfron ile irtibatlıydı. İstihbarat mensuplarınca deneme amaçlı birkaç iş Tumlucalı'ya verildi. Güven sağlandıktan sonra çalışmaya devam edildi.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

AVRUPA'DA YÜZ YÜZE TEMAS
Tumlucalı, 2011 yılında Avusturya Viyana, 2017'de Almanya Münih'te Jorg ile yüz yüze görüştü. 2017 Mart ayından itibaren de aynı usulle Gavin isimli istihbarat mensubuyla Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüştü.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

2017'nin mart ayından itibaren de Gavin'le Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüştü. 2018 ve 2019'da da Gavin'le görüşmeye devam etti. Faaliyetleri 2020 yılında İsrail istihbaratı tarafından sonlandırıldı.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

UÇAKTA FOTOĞRAFLAYIP MOSSAD'A GÖNDERDİ
Tumlucalı, 2022 yılına kadar telefon üzerinden irtibat kurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Bu süre zarfına kadar İsrail istihbaratının talimatıyla Türkiye, Gürcistan ve Almanya'da İsrail hedeflerine yönelik araştırma ve takip görevlerini yerine getirdi.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

Lübnan'dan bazı resmi belgeler temin ederek istihbarat mensuplarına ulaştırdı. Lübnanlı hedef şahıs için Lübnan'a gidip İstanbul uçağında şahsı görüntüledi. Ardından evine kadar giderek takip edip raporladı.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

Takip ettiği şahıslar arasında Ürdün, Suriye, Azerbaycan uyruklu şahısların bulunuyordu. Bu şahıslar İsrail istihbaratı açısından önem arz eder nitelikteydi.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

AİLE BOYU CASUSLUK
Tumlucalı, bu faaliyetleri gerçekleştirirken, eşi Benan Tumlucalı ve diğer şüpheliler Cem Özcan, Özkan Arıcan, Fuzuli Şimşek, üvey kızı Dila Sultan Şimşek ve baldızı Berna Çetin ile birlikte hareket etti.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

Özellikle eşi Benan Tumlucalı, oluşturduğu takip raporlarını bizzat istihbarat mensubu Jorg ve Gavin'e gönderdi. Şüphelilerden Özkan Arıcan vasıtasıyla kamu kurumlarından bilgi temin etti.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

300 BİN EURO'LUK ÖDEME
Almanya'daki faaliyetlerde ise İsviçre'de yaşayan Andy Grutko isimli şahıstan yardım aldı. Bu faaliyetler kapsamında ödemeleri yüz yüze görüşmelerde elde ve Western Union vasıtasıyla banka üzerinden aldı.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

Ahmet Ersin Tumlucalı'nın çok sayıda İsrail istihbarat servisi bağlantılı bankadan para transferine rastlandı. 2014-2019 yılları arasında gerçekleşen para transferlerini ise eşi Benan Tumlucalı'nın banka hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

Mossad tüm casusluk faaliyetleri için banka hesabı 300 bin euroluk bir ödemeyi Tumlucalı'ya ulaştırdı. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza