17 Mart 2025, Pazartesi
Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza
İsrail istihbaratı MOSSAD'a çalışan casusluk şebekesine yönelik yapılan soruşturma tamamlandı. Liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şebekede Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:15