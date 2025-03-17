Aile boyu MOSSAD casusluğu! MİT yapılanmayı çökertmişti! İşte istenen ceza

İÇOM'A ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın birimi olan İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan iddianamede, özellikle İsrail istihbaratı tarafından Türkiye'de hedef gösterilen şahıslara ilişkin fotoğraflama, ikamet dahil kişisel bilgileri temin etme faaliyetlerinde bulunduklarının altı çizildi.

Savcılık iddianamede, "Her ne suretle olursa olsun ülkemizde bulunan ve özellikle savaş sebebiyle ülkesini terk etmiş olan yabancı şahıslara ilişkin bilgi temini ve istihbarat paylaşımı tarzında eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.