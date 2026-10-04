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MİT'ten yeni rehber: İstihbaratta doğru bilinen yanlışlar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MİT'ten yeni rehber: İstihbaratta doğru bilinen yanlışlar

Milli İstihbarat Teşkilatı, kamuoyunda sıkça dile getirilen istihbarat ve teşkilat yapısına ilişkin bazı yanlış kanaatleri tek tek açıkladı. İstihbaratın yalnızca gizli operasyonlardan ibaret olmadığı belirtilirken, MİT bünyesinde mühendis, analist, dil uzmanı, yazılım geliştirici ve teknik personel gibi farklı uzmanlık alanlarından çalışanların bulunduğu vurgulandı. Başvuruların resmi kariyer sistemi üzerinden alındığı ve değerlendirmelerin kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

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