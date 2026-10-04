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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti.

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