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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 10:13
MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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