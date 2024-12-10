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MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye/Kamışlı’da operasyon!

MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye/Kamışlı’da operasyon!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.12.2024 18:39
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de meydana gelen gelişmelerden çıkar ve alan sağlamaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı’da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etti ve süratle harekete geçerek operasyon düzenledi. Örgüt, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı güvenlik güçlerimize karşı kullanmayı planlıyordu. MİT, operasyon kararı alarak konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.
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MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye/Kamışlı’da operasyon!
MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye/Kamışlı’da operasyon!
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