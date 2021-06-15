15 Haziran 2021, Salı
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MİT Suriye'de DEAŞ'lı terörist Kasım Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi
A Haber muhabiri Ece Altuğ kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalandı. MİT son zamanların en başarılı operasyonlarından birine daha imza attı. MİT'in Suriye'deki operasyonunun ardından yakalanan terörist Türkiye'ye getirildi.