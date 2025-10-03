03 Ekim 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları MİT Mossad’a casusluk yapan Serkan Çiçek isimli şahsı yakaladı
MİT Mossad’a casusluk yapan Serkan Çiçek isimli şahsı yakaladı

MİT Mossad’a casusluk yapan Serkan Çiçek isimli şahsı yakaladı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 03.10.2025 09:10
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail gizli servisi MOSSAD için casusluk yapan Serkan Çiçek isimli bir kişiyi ele geçirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
