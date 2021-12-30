30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT Kamboçya'da yakalanmıştı! FETÖ'nün sözde Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı

MİT Kamboçya'da yakalanmıştı! FETÖ'nün sözde Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 14:30
MİT operasyonuyla Kamboçya’da yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu belirtilen Osman Karaca hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, “silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” Karaca’nın 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Sözde Meksika imamı hakkında mütalaa açıklandı
Sözde Meksika imamı hakkında mütalaa açıklandı
İçişleri Bakanlığı yılbaşı tedbirleri belirledi
İçişleri Bakanlığı yılbaşı tedbirleri belirledi
Yerli aşıya yoğun ilgi!
Yerli aşıya yoğun ilgi!
MEB’den Kılıçdaroğlu’nda cevap
MEB'den Kılıçdaroğlu’nda cevap
Kılıçdaroğlu’nun militan siyaseti
Kılıçdaroğlu'nun militan siyaseti
Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği
DEAŞ’ın sözde yöneticisi yakalandı!
DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı!
İttifak ortaklarına gözdağı!
İttifak ortaklarına gözdağı!
2021 yılında neler yaşandı?
2021 yılında neler yaşandı?
‘’DİAYDER’’ iddianamesi kabul edildi
‘’DİAYDER’’ iddianamesi kabul edildi
Parti karıştı! Muhalifler kazan kaldırdı
Parti karıştı! Muhalifler kazan kaldırdı
Ülke genelinde Güven Huzur uygulaması
Ülke genelinde "Güven Huzur" uygulaması
Daha Fazla Video Göster