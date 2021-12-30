MİT Kamboçya'da yakalanmıştı! FETÖ'nün sözde Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı

MİT operasyonuyla Kamboçya’da yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu belirtilen Osman Karaca hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, “silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” Karaca’nın 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.