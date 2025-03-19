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MİT Başkanı Kalın, ODTÜ’de öğrencilerle iftar yaptı!

MİT Başkanı Kalın, ODTÜ’de öğrencilerle iftar yaptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 23:44
MİT Başkanı Kalın ve AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileriyle iftar yaptı. Varank, sosyal medya hesabından iftar programı görüntülerini paylaştı. Varank, ODTÜ'lülere MİT Başkanı Kalın'ı işaret ederek, "Siz onu tanımıyorsanız bile o sizi tanıyordur" espirisini yaparken Kalın da, "İş gereği" diye eşlik etti.
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MİT Başkanı Kalın, ODTÜ’de öğrencilerle iftar yaptı!
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