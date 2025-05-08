08 Mayıs 2025, Perşembe
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Minguzzi davasında ikinci duruşma görüldü! Ahmet'i ilk saldırıdan çevredekiler kurtarmış
İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 20 Haziran’a erteledi. Öte yandan sanıkların pazarda Ahmet Minguzzi'yi öldürmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.