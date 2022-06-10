10 Haziran 2022, Cuma
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan EFES-2022 Tatbikatı mesajı! 10 bin personel katıldı
Türkiye'nin gerçekleştirdiği EFES 2022 Tatbikatı'nın görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bakanlığı mesajında, "Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verdi.