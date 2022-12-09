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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan mühimmatın üzerinde "cemaate selam" yazısı olduğu iddialarına yalanlama
TBMM Genel Kurulunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri görüşmeleri devam ediyor.
Görüşmeler sırasında söz alan CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı mühimmata ilişkin iddiaları hatırlattı.
BAKAN AKAR'DAN CHP'Lİ BAYRAKTUTAN'A YANIT
"Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" diyen Bayraktutan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok" karşılığını verdi.
"2020 YILINDA BİR KEZ ORTAYA ATILDI"
Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez ortaya atıldığına dikkati çeken Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor, çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok" dedi.
(FOTOĞRAFTA: CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan)
(SÖZ KONUSU İDDİAYA NEDEN OLAN FOTOĞRAF)