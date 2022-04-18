18 Nisan 2022, Pazartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kuzey Irak’a Pençe-Kilit Harekatı başladı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!” ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.