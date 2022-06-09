Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin kapanışında konuştu. Bakan Akar, “Türkiye, terörizm ile Avrupa arasındaki son engeldir. Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir. Takriben 200 yıl içinde 3 kat büyüyen Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN