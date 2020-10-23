23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Akar Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2020 14:32
Güncelleme:23.10.2020 14:37
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve savunma sanayiinde iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve savunma sanayiinde iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar'dan kritik ziyaret!
Bakan Akar'dan kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MİT ve Emniyet'ten Irak'ta operasyon!
MİT ve Emniyet'ten Irak'ta operasyon!
Kayseri saldırısının faili yakalandı!
Kayseri saldırısının faili yakalandı!
Tabletler öğrencilere dağıtılıyor!
Tabletler öğrencilere dağıtılıyor!
Bakan Koca: Salgın yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Salgın yeniden tırmanışa geçti
İstanbul'da vakalar neden artıyor?
İstanbul'da vakalar neden artıyor?
Ermenistan Türk ünlüleri propagandaya alet etti
Ermenistan Türk ünlüleri propagandaya alet etti
Başkan Erdoğan'dan Esayan'ın cenaze töreninde önemli mesajlar
Başkan Erdoğan'dan Esayan'ın cenaze töreninde önemli mesajlar
Şehit evindeki şanlı Türk bayrağını yere atıp iyi ki gebermiş diyen hain kadın serbest bırakıldı!
Şehit evindeki şanlı Türk bayrağını yere atıp "iyi ki gebermiş" diyen hain kadın serbest bırakıldı!
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe
HDP 15 Temmuz çağrısını Kobani ile bir tuttu
HDP 15 Temmuz çağrısını Kobani ile bir tuttu
Daha Fazla Video Göster