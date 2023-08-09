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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün! İşte masadaki konular…

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 13:19
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Kritik başlıklar gündemde olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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