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Millet İttifakı’nın Ayasofya rahatsızlığı ne anlama geliyor? Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş yorumladı

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Giriş: 14.07.2020 16:16
Güncelleme:14.07.2020 16:23
10 Temmuz’da verdiği kararla Danıştay, Ayasofya’nın kapılarını ibadete açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilk namazın 24 Temmuz Cuma kılınacağını müjdeledi. Diyanet bugün yaptığı açıklamayla resimlerin namaza engel olmadığını belirtti. Tüm Türkiye’yi sevindiren gelişmeler sadece Millet İttifakı’nda rahatsızlığa yol açtı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, “Ayasofya’yı açarak Cumhuriyet’i yok saydınız.” diyerek skandala imza atı. Peki Millet İttifakı’nın Ayasofya rahatsızlığı ne anlama geliyor? Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"MERAK AKŞENER TAVRINI SÜRDÜRDÜ"

Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş, "Bu duruma canlarının sıkıldığını gösteren açıklamalar yaptılar. İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener biliyorsunuz 'Açamaz.' demişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ayasofya'yı tekrar camiye döndüren kararın ardından 'Tebrik etti' bugünkü konuşmasında da bu tavrını sürdürdü." diye konuştu.

"MÜSLÜMANLAR SEVİNDİ…"

Ekrem Kızıltaş, "Meclis'te kararı alkışlamayan HDP ya da CHP'den gelen açıklamalar şaşırtıcı olmadı. Bütün dünya üzerindeki Müslümanları sevindiren bir gelişmeye CHP'nin ve HDP'nin sevinmesini beklemek pek anlamlı olmazdı. Dışardan rahatsızlıklarını belirten bazı çevreler gibi onlarda bu çevrelerin içerdeki uzantıları oldukları için üzüntülerini dile getirdiler." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR HUKUKİ METNİNİ BUNU DEĞİŞTİRMEYE YETKİSİ YOKTUR"

Kızıltaş, "Bu üzüntülerini doğrudan dile getiremedikleri için dolaylı yollardan bir takım sözlerin arkasına sığınarak konuştular. Ayasofya bir vakıf malıdır. Fatih Sultan Mehmet orayı cami olarak vakfetmiştir. Dünya üzerinde hiçbir hukuki metnin bunu değiştirmeye yetkisi ya da hakkı yoktur." dedi.

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