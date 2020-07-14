Mustafa Akyol’dan Ayasofya ihaneti!

Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı camiye çevirdi. Ayasofya hakkında vakfiye yazarak Ayasofya Camii'nin camiden başka bir şeye dönüştürülmemesi gerektiğini yazdı. 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararı ile Ayasofya Camii'den müzeye çevrildi. 86 yıl aradan sonra Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın cami olduğunu belirtiği bir karar aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağını ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredileceğini belirten kararnameyi imzaladı.

24 Temmuz'da Cuma namazıyla birlikte ibadete açılması beklenen Ayasofya Camii'nin müzeden camiye çevrilmesiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar da yapıldı. Bunlardan bazıları yurt dışı menşeili kimi ise yurt içindendi…

Bu isimlerden biri de, bir dönem adını Adnan Oktar örgütüyle duyuran şimdilerde ise Fetullahçı Terör Örgütü propagandası yapan Mustafa Akyol… Gazeteci Taha Akyol'un oğlu olan Mustafa Akyol, uluslararası medyada Ayasofya'nın cami olmasına karşı kampanya başlatmak üzere harekete geçti.

İngiliz yazar Richardv Reeves ile bir makale kaleme alan Akyol'un, "Erdoğan Türkiye'nin Hıristiyan Geçmişini Silmemeli. Türkiye Cumhurbaşkanı İstanbul'un Ayasofya'sını tekrar camiye dönüştürmek istiyor. İkili Ortodoks-İslam mirasını yok etmek, dini çoğulculuğa ve hoşgörüye bir darbe olacaktır" demesi dikkat çekti.

Akyol, Türkiye aleyhine propaganda yaptığı makaleyi şu sözlerle Twitter üzerinden pazarladı: "Hıristiyan entelektüel Richardv Reeves ile Foreign Policy için Ayasofya üzerine bir yazı yazdık. Düzeltilmiş başlığı ile burada. İktidara önerimiz, mabedi hem Müslüman hem Hıristiyan ibadetine açması. Böylece Kurtuba Katedral-Camii için de emsal olması."

DAHA ÖNCE DE AYNI HİKAYE

Diğer taraftan Akyol, geçtiğimiz aylarda da Ayasofya'nın ibadete açılmaması için propaganda yürütmüş, sosyal medya hesabı üzerinden "Kanımca AYM'nin Ayasofya'nın ibadete açılması talebine dair kararı hukuken doğru. Çünkü "din özgürlüğü" her yerde ibadet edebilmeyi gerektirmez.

Ahlâken de, mekan hem Müslümanlar hem Hıristiyanlar için kutsal olduğundan, tek tarafa verilmesi yerine "müze" kalması daha adil" tweetini atmıştı.

Damla Kaya/SABAH