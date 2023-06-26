26 Haziran 2023, Pazartesi
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Millet İttifakı’nda son radde! İYİ Parti’den CHP’ye rest! Küfürbaz Türkkan olay yerinde: İyi aday çıkarsınlar kazansınlar
8’li koalisyon artık tamamen dağılmış durumda. Meral Akşener’in seçimlerde yanından ayrılmadığı Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi yerden yere vuran sözleri gündemi sarstı. İYİ Parti’nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan’dan CHP’ye İstanbul ve Ankara resti geldi. Türkkan, "İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar! Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız" dedi. Seçimde yaşanan hezimetin ağırlığı hala omuzlarda hissedilirken, Türkkan "Tekrar CHP sopası yemek istemiyoruz!" ifadelerini kullandı.