Millet hainlere geçit vermedi! 15 Temmuz’da Çardak Havaalanı’nda neler yaşandı?

15 Temmuz darbe girişiminde hainler Denizli’deki Çardak Havaalanını da işgal etmeye çalıştı. Vatansever askerler ve havaalanı personeli FETÖ’cülere geçit vermedi. Kepçe operatörlerinden Ali Koç, o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Koç, “Üstümüze düşen neyse yaptık” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde hainler Denizli'deki Çardak Havaalanını da işgal etmeye çalıştı. Vatansever askerler ve havaalanı personeli FETÖ'cülere geçit vermedi. Kepçe operatörlerinden Ali Koç, o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Koç, "Üstümüze düşen neyse yaptık" ifadelerini kullandı.