13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Millet hainlere geçit vermedi! 15 Temmuz’da Çardak Havaalanı’nda neler yaşandı?

Millet hainlere geçit vermedi! 15 Temmuz’da Çardak Havaalanı’nda neler yaşandı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2020 14:42
Güncelleme:13.07.2020 14:47
15 Temmuz darbe girişiminde hainler Denizli’deki Çardak Havaalanını da işgal etmeye çalıştı. Vatansever askerler ve havaalanı personeli FETÖ’cülere geçit vermedi. Kepçe operatörlerinden Ali Koç, o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Koç, “Üstümüze düşen neyse yaptık” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde hainler Denizli'deki Çardak Havaalanını da işgal etmeye çalıştı. Vatansever askerler ve havaalanı personeli FETÖ'cülere geçit vermedi. Kepçe operatörlerinden Ali Koç, o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Koç, "Üstümüze düşen neyse yaptık" ifadelerini kullandı.

İhanet ve dirilişi yaşayanlar anlattı! 15 Temmuz darbe girişiminin 4.yılında acılar hala taze İHANET VE DİRİLİŞİ YAŞAYANLAR ANLATTI! 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 4.YILINDA ACILAR HALA TAZE
15 Temmuz şehidimiz Seher Yaşarın hikayesi 15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZ SEHER YAŞAR'IN HİKAYESİ
15 Temmuz gecesi Özel Harekatta neler yaşandı? 15 TEMMUZ GECESİ ÖZEL HAREKAT'TA NELER YAŞANDI?
15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda darbeye direnişten yeni görüntüler! 15 TEMMUZ GECESİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DARBEYE DİRENİŞTEN YENİ GÖRÜNTÜLER!
15 Temmuz gecesi destan yazdılar! İşte kahraman şehitlerimiz 15 TEMMUZ GECESİ DESTAN YAZDILAR! İŞTE KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ
ANALİZ - FETÖ, 15 Temmuz 2016ya kadar hangi cinayetleri işledi? ANALİZ - FETÖ, 15 TEMMUZ 2016'YA KADAR HANGİ CİNAYETLERİ İŞLEDİ?
ANALİZ - 15 temmuzun 4. yılında FETÖ gerçeği ANALİZ - 15 TEMMUZ'UN 4. YILINDA FETÖ GERÇEĞİ

Millet hainlere geçit vermedi
Millet hainlere geçit vermedi
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
İhanet ve dirilişi yaşayanlar anlattı
İhanet ve dirilişi yaşayanlar anlattı
Ağrı'da terör soruşturması! HDP'li 4 isim gözaltında
Ağrı'da terör soruşturması! HDP'li 4 isim gözaltında
15 Temmuz şehidimiz Seher Yaşar'ın hikayesi
15 Temmuz şehidimiz Seher Yaşar'ın hikayesi
Türkiye’de bazı e-ticaret sitelerinde...
"Türkiye’de bazı e-ticaret sitelerinde...
Ermenistan'dan Azerbeycan sınırına top atışı
Ermenistan'dan Azerbeycan sınırına top atışı
Zehir tacirlerine şafak baskını
Zehir tacirlerine şafak baskını
Darbeye direnişten yeni görüntüler!
Darbeye direnişten yeni görüntüler!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi
Heybeliada'daki yangına ait yeni görüntüler
Heybeliada'daki yangına ait yeni görüntüler
Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti
Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti
Daha Fazla Video Göster