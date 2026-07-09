Başkentte NATO sonrası ilk sabah: Liderler ayrıldı, ulaşım normale döndü
Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Liderler Zirvesi’nin başarıyla tamamlanmasının ardından başkentte hayat yeniden normale döndü. Günlerdir uygulanan üst düzey güvenlik önlemleri, "kırmızı alan" kısıtlamaları ve yol kapamalarının sona ermesiyle birlikte Ankara trafiği nefes aldı. Dünya liderlerinin şehirden ayrılmasıyla bariyerler kalkarken, Başkentliler zirve sonrası ilk mesai gününe rutin akışında başladı.