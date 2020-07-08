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ANALİZ - 15 temmuz'un 4. yılında FETÖ gerçeği

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Giriş: 08.07.2020 17:31
Güncelleme:08.07.2020 17:45
15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılına günler kaldı. Yıllar geçse de o geceyi, şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Peki terör örgütü FETÖ devlete nasıl sızdı? Kimlerle iş birliği yaptı? 40 yıllık ihanet ağı FETÖ nasıl ortaya çıktı? Yüzyılın ihaneti olan FETÖ gerçeği analiz haberimizde...

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılına günler kaldı. Yıllar geçse de o geceyi, şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Peki terör örgütü FETÖ devlete nasıl sızdı? Kimlerle iş birliği yaptı? 40 yıllık ihanet ağı FETÖ nasıl ortaya çıktı? Yüzyılın ihaneti olan FETÖ gerçeği analiz haberimizde...

15 Temmuzda darbecilerin ezdiği otomobil sergileniyor! İçinde ezilen Görkem Mert Altaylar o geceyi anlattı |Video 15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİN EZDİĞİ OTOMOBİL SERGİLENİYOR! İÇİNDE EZİLEN GÖRKEM MERT ALTAYLAR O GECEYİ ANLATTI |VİDEO
Şehit düştüğünde daha 17 yaşındaydı ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNDE DAHA 17 YAŞINDAYDI
15 Temmuz gecesinde Şehitler Köprüsünde yaşanan destansı mücadele... |Video 15 TEMMUZ GECESİNDE ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YAŞANAN DESTANSI MÜCADELE... |VİDEO

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