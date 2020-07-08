ANALİZ - 15 temmuz'un 4. yılında FETÖ gerçeği

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılına günler kaldı. Yıllar geçse de o geceyi, şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Peki terör örgütü FETÖ devlete nasıl sızdı? Kimlerle iş birliği yaptı? 40 yıllık ihanet ağı FETÖ nasıl ortaya çıktı? Yüzyılın ihaneti olan FETÖ gerçeği analiz haberimizde...

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılına günler kaldı. Yıllar geçse de o geceyi, şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Peki terör örgütü FETÖ devlete nasıl sızdı? Kimlerle iş birliği yaptı? 40 yıllık ihanet ağı FETÖ nasıl ortaya çıktı? Yüzyılın ihaneti olan FETÖ gerçeği analiz haberimizde...