Tarihi NATO Zirvesi'nde neler yaşandı?

Ankara'da düzenlenen tarihi öneme sahip 36. NATO Liderler Zirvesi, iki gün boyunca dünya gündemini belirleyen kritik temaslara ve önemli açıklamalara sahne oldu. Zirvede alınan kararlar, liderlerin verdiği mesajlar ve sonuç bildirgesinin uluslararası yansımaları A Haber canlı yayınında mercek altına alındı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, zirvenin öne çıkan başlıklarını, diplomatik sonuçlarını ve Türkiye'nin süreçte üstlendiği rolü A Haber canlı yayınında değerlendirdi.